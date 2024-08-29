Затронуло АЭС: стали известны подробности массированной атаки РФ на украинскую энергетику

Украинское представительство проинформировало МАГАТЭ

Во время массированной атаки РФ на Украину 26 августа от сети временно откючились сразу четыре энергоблока АЭС. Причиной произошедшего стали колебания в национальной энергосистеме.

Отключения были зафиксированы на Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях. Об этом стало известно из письма, которое направило в МАГАТЭ постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Россияне не перестают пытаться уничтожить критическую инфраструктуру Украины и их атаки "представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций".

Об этом украинское представительство при международных организациях в Вене проинформировало МАГАТЭ.

Сообщается, что в результате комбинированной атаки на Украину 26 августа четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Первый случай был зафиксирован в 08:58. В это время отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской АЭС.

Второй аналогичный случай зафиксировали в 17:05 — тогда отключился энергоблок №3 на Южноукраинской АЭС.

"РФ продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, стараясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций", — говорится в письме.

Напомним, Ровенская АЭС — это первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная — с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии.

Ровенская АЭС (РАЭС) расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в четырёх километрах от города Вараш.

В 2011 году станцией было выработано 17 550 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 19,4 % производства на атомных электростанциях Украины.

Южно-Украинская АЭС — это атомная электростанция, расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

АЭС в течение года генерирует 17—18 млрд кВт·ч электрической энергии, что составляет свыше 10 % производства электроэнергии на Украине и около четверти его производства на украинских атомных электростанциях.

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