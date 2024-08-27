Украина впервые испытала баллистическую ракету собственного производства, — Зеленский

Зеленский заявил, что испытание закончилось успешно

Украина впервые в истории опробовала собственную баллистическую ракету. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. 2024. Независимость", отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства раскрыл эти детали, рассказывая о наработках украинского оборонного комплекса. "Думал, что рано об этом говорить, но хотел, чтобы была оценка обществом всего именно наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было испытание (положительное) первой баллистической украинской ракеты", — отметил Зеленский. Больше деталей Президент пока не разглашает.

В чем особенности баллистической ракеты

Баллистическая ракета — это вид ракеты, которая движется по баллистической траектории, то есть после отключения двигателей большую часть своего полета она совершает по инерции под действием гравитации и сопротивления воздуху. Эти ракеты могут быть как стратегическими, так и тактическими в зависимости от их дальности и назначения. Баллистические ракеты могут нести разные виды боезарядов, включая ядерные, химические, биологические или обычные.

Основными этапами полета баллистической ракеты является стартовый, когда работают двигатели и ракета набирает высоту, и конечный, когда боеголовка или другая часть ракеты движется по траектории вниз к цели. Благодаря высокой скорости и траектории полета баллистические ракеты тяжело перехватить.

Страны с собственными разработками и производством баллистических ракет: США, Россия, Китай, Франция, Индия, Северная Корея, Иран, Израиль и Пакистан. США и Россия обладают наиболее мощным и развитым арсеналом, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерные боеголовки на расстоянии более 10 000 километров. Китай также обладает значительными возможностями в производстве МБР и активно развивает свою программу. Другие страны, такие как Индия, Пакистан и Северная Корея также имеют баллистические ракеты средней и большой дальности.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Украина впервые успешно применила отечественную ракету-дрон "Паляница". Она уже успела поразить врага.