Зачепило АЕС: стали відомі подробиці масованої атаки РФ на українську енергетику

Українське представництво поінформувало МАГАТЕ

Під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня від мережі тимчасово відключилися відразу чотири енергоблоки АЕС. Причиною події стали коливання в національній енергосистемі.

Відключення було зафіксовано на Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях. Про це стало відомо з листа, який надіслало до МАГАТЕ постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

Росіяни не перестають намагатися знищити критичну інфраструктуру України та їхні атаки "становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій".

Про це українське представництво при міжнародних організаціях у Відні проінформувало МАГАТЕ.

Повідомляється, що внаслідок комбінованої атаки на Україну 26 серпня чотири енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі.

Перший випадок було зафіксовано о 08:58. В цей час відключилися енергоблоки №1, 3 та 4 на Рівненській АЕС.

Другий аналогічний випадок зафіксували о 17:05 — тоді відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

"РФ продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", – йдеться в листі.

Нагадаємо, Рівненська АЕС — це перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, які нині є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина — з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії.

Рівненська АЕС (РАЕС) розташована у Волинському Поліссі, біля річки Стир за чотири кілометри від міста Вараш.

У 2011 році станцією було вироблено 17 550 млрд. кВт·г електроенергії, що становить 19,4 % виробництва на атомних електростанціях України.

Південноукраїнська АЕС – це атомна електростанція, розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу. Є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

АЕС протягом року генерує 17—18 млрд кВт·год електричної енергії, що становить понад 10 % виробництва електроенергії в Україні та близько чверті його виробництва на українських атомних електростанціях.

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