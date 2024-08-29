Зачепило АЕС: стали відомі подробиці масованої атаки РФ на українську енергетику
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Українське представництво поінформувало МАГАТЕ
Під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня від мережі тимчасово відключилися відразу чотири енергоблоки АЕС. Причиною події стали коливання в національній енергосистемі.
Відключення було зафіксовано на Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях. Про це стало відомо з листа, який надіслало до МАГАТЕ постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні
Росіяни не перестають намагатися знищити критичну інфраструктуру України та їхні атаки "становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій".
Про це українське представництво при міжнародних організаціях у Відні проінформувало МАГАТЕ.
Повідомляється, що внаслідок комбінованої атаки на Україну 26 серпня чотири енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі.
Перший випадок було зафіксовано о 08:58. В цей час відключилися енергоблоки №1, 3 та 4 на Рівненській АЕС.
Другий аналогічний випадок зафіксували о 17:05 — тоді відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.
"РФ продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", – йдеться в листі.
Нагадаємо, Рівненська АЕС — це перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, які нині є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина — з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії.
Рівненська АЕС (РАЕС) розташована у Волинському Поліссі, біля річки Стир за чотири кілометри від міста Вараш.
У 2011 році станцією було вироблено 17 550 млрд. кВт·г електроенергії, що становить 19,4 % виробництва на атомних електростанціях України.
Південноукраїнська АЕС – це атомна електростанція, розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу. Є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
АЕС протягом року генерує 17—18 млрд кВт·год електричної енергії, що становить понад 10 % виробництва електроенергії в Україні та близько чверті його виробництва на українських атомних електростанціях.
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