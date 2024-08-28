Есть ли угроза для Киевской ГЭС: в КГВА дали четкий ответ (видео)

Жителей столицы призывают не паниковать

Киевской ГЭС в Вышгороде, которую атаковали 26 августа россияне, не получила критических повреждений. На данный момент угроза разрушения дамбы отсутствует.

Комбинированный вражеский удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру и по ГЭС было попадание, однако значительного урона сооружению нанесено не было. Об этом заявил в интервью журналистам пресс-секретарь КГВА Михаил Шаманов.

Во время массированного удара по Украине различными типами вооружения одной из целей врага стала Киевская ГЭС в Вышгороде. По словам Шаманова, россияне сохраняют цель уничтожить критическую инфраструктуру Киева.

"Столица – это часть крупной энергоструктуры Украины. Вони пытаются поразить объекты инфраструктуры, которые вырабатывают и ретранслируют энергетику. Есть подозрения, что они хотели поразить объекты критической инфраструктуры, как это произошло вчера", – подчеркнул он.

Несмотря на это Шаманов отметил, что на данный момент угрозы для дамбы Киевской ГЭС нет.

Ранее об этом также заявлял руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Киевскую гидроэлектростанцию невозможно разрушить ракетами и переживаний по этому поводу у специалистов нет.

Напомним, около 9 часов утра 26 августа, в пределах Киевской области раздались взрывы, работали Силы ПВО. Вскоре в нескольких районах Киева начались перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Проблемы с энергоснабжением из-за массированного обстрела возникли и в других регионах Украины. Экстренные отключения были введены не только в Киеве и области, но также и в Одессе, Днепропетровщине, Тернополе, Ровно и Луцке.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированной российской атаки 26 августа пострадали 15 областей Украины. Целью стала энергетическая инфраструктура. В связи с этим "Укрэнерго" было вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время российского ракетного удара по Украине, одна из крылатых ракет упала в Киевское водохранилище. Соответствующим видео поделились местные telegram-каналы. На кадрах видно, что ракета на полной скорости врезается в воду в нескольких десятков метров от украинских военных, которых лишь чудом не задело.