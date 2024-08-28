Почему свет пропадает внезапно: энергетики рассказали об экстренных отключениях

Спрогнозировать нагрузку на систему заранее невозможно

После масштабной ракетной атаки россиян, которая произошла 26 августа, компания "Укрэнерго" была вынуждена задействовать экстренные отключения света, а позже вернуться к плановым графикам. Однако некоторые граждане сетуют на то, что их оператор распределения неожиданно вернул экстренные отключения света.

Так, пользователь сети Марина Зинченко спросила на странице ДТЭК о том, почему по ее адресу вдруг были введены экстренные отключения света, если ранее компания предупреждала о двух очередях отключений.

"Почему вчера тогда писали о двух очередях?" – спросила Марина Зинченко.

В компании ответили, что экстренные отключения вводятся тогда, когда нужно срочно сбалансировать систему. Иногда такая задача прилетает внезапно и у диспетчеров буквально 10-15 минут на ее выполнение.

При этом спрогнозировать нагрузку на систему заранее невозможно, ведь это зависит от ряда факторов: от погодных условий до уровня потребления пользователей.

Заметим, что утром в среду, 28 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях были введены аварийные отключения света. Причиной тому стала сложная ситуация в энергосистеме после масштабного обстрела РФ. Однако уже в 11 утра, по указанию "Укрэнерго", эти четыре области вернулись к графикам стабилизационных отключений.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему свет могут включать всего на полтора часа. Из-за дефицита генерации, отключения могут происходить в "негарантированные часы" — серый цвет в графике.