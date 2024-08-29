Трагедия в Броварах: дело о гибели руководства МВД направили в суд, что уже установило следствие
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В Офисе Генпрокурора рассказали, какая причина падения вертолета
В четверг, 29 августа, стало известно, что в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, касающемуся авиакатастрофы в Броварах.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора на странице Телеграмм. Там отметили, что предварительное расследование завершилось в ноябре 2023 года.
До этого продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами производства. Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.
Подозрение было объявлено:
- четырем должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС (нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей, ч. 3 ст. 276 УК Украины);
- председателю службы безопасности полетов этого же отряда (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Авиакатастрофа в Броварах — что известно
В январе 2023 года был запланирован визит руководства Министерства внутренних дел (МВД) в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к делегации вертолет, не имевший разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
В результате сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.
Также при падении был поврежден детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.
В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, а 31 получили ранения. Среди погибших:
- министр внутренних дел Денис Монастырский ;
- заместитель Монастырского Евгений Енин;
- четыре женщины и малолетний ребенок.
Подробнее о крушении в Броварах — в материале "Телеграфа".