Трагедия в Броварах: дело о гибели руководства МВД направили в суд, что уже установило следствие

В Офисе Генпрокурора рассказали, какая причина падения вертолета

В четверг, 29 августа, стало известно, что в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, касающемуся авиакатастрофы в Броварах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора на странице Телеграмм. Там отметили, что предварительное расследование завершилось в ноябре 2023 года.

До этого продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами производства. Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.

Подозрение было объявлено:

четырем должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС (нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей, ч. 3 ст. 276 УК Украины);

председателю службы безопасности полетов этого же отряда (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Авиакатастрофа в Броварах — что известно

В январе 2023 года был запланирован визит руководства Министерства внутренних дел (МВД) в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к делегации вертолет, не имевший разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

В результате сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

Также при падении был поврежден детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, а 31 получили ранения. Среди погибших:

министр внутренних дел Денис Монастырский ;

заместитель Монастырского Евгений Енин;

четыре женщины и малолетний ребенок.

Подробнее о крушении в Броварах — в материале "Телеграфа".