Теперь с мужем на небесах: в Киеве попрощались с военной и активисткой Правого сектора "Иранкой"

Вечная память защитнице Украины

В четверг, 29 августа, в Киеве на Майдане Независимости попрощались с активисткой "Правого сектора" и военной 67-й отдельной механизированной бригады Наталией Кузнецовой на позывной "Иранка". Девушка погибла при трагических обстоятельствах.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, на прощание собралось много людей: знакомых, родственников и собратьев. Все чтили защитницу Украины и пролили горькие слезы.

Наталья была непоколебимой патриоткой, прошедшей Майдан, а с начала полномасштабного вторжения она стала на защиту государства, как и ее муж. В марте 2023 она получила орден "За мужество" III степени от Президента Владимира Зеленского. Девушка несколько лет возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора".

Напомним, что в мае 2023 года в боях под Бахмутом погиб муж Наталии Виктор Панаско с позывным "Иранец". После трагического известия девушка не опустила руки, а продолжила уничтожать оккупантов и бороться за Независимость Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на поле боя погиб 49-летний грузинский доброволец Виктор Кипритиди. Мужчина родился в Сухуми, но был вынужден покинуть родной дом из-за оккупации РФ Абхазии. И уже в Украине он стал на защиту нашей независимости.