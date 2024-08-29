Тепер з чоловіком на небесах: у Києві попрощалися з військовою та активісткою Правого сектору "Іранкою"

Вічна пам'ять захисниці України

У четвер, 29 серпня, в Києві на Майдані Незалежності відбулось прощаються з активісткою "Правого сектору" та військовою 67-ї окремої механізованої бригади Наталією Кузнєцовою на позивний "Іранка". Дівчина загинула при трагічних обставинах.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій, на прощання зібралось багато людей: знайомих, родичів та побратимів. Усі відали шану захисниці України та пролили гіркі сльози.

Наталія була завзятою патріоткою, яка пройшла Майдан, а з початку повномасштабного вторгнення стала на захист держави, як і її чоловік. Вона у березні 2023 року отримала орден "За мужність" III ступеня від Президента Володимира Зеленського. Дівчина кілька років очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору".

Нагадаємо, що у травні 2023 у боях під Бахмутом загинув чоловік Наталі Віктор Панаско із позивним "Іранець". Після трагічної звістки дівчина не опустила руки, а продовжила нищити окупантів та боротись за Незалежність України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на полі бою загинув 49-річний грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді. Чоловік народився в Сухумі, але був змушений покинути рідний дім через окупацію РФ Абхазії. І вже в Україні, він став на захист нашої незалежності.