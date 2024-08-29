Старша за чоловіка на 5 років і вже була заміжня: як виглядає дружина Гройсмана і що про неї відомо (фото)

Пара разом уже багато років і народила у шлюбі двох дітей

Колишній мер Вінниці та екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман – публічна та відома особистість в українській політиці. А ось його дружина Олена не така публічна, хоч і з’являлася у світській хроніці за часів прем’єрства чоловіка.

"Телеграф" вже розповідав про те, як зараз виглядає схудлий Володимир Гройсман, а тепер ділиться, як виглядає його дружина. Як виявилося, Олена Гройсман на 5 років старша за чоловіка і вже була в розлученні, коли вони зустрілися.

Дружина Гройсмана — що про неї відомо

Володимир Гройсман познайомився з майбутньою дружиною Оленою у 1995 році, їх звела спільна знайома. Спочатку вони просто дружили, а потім він запропонував винайняти квартиру і жити разом. До зустрічі з Гройсманом старша на п’ять років Олена вже була заміжня і мала дочку Юлію. Однак це не зупинило майбутнього прем’єра, який на той момент уже працював комерційним директором підприємства свого батька "Юність" у Вінниці.

Пара одружилася 1997 року, коли Гройсману було 19 років, а його обраниці 24 роки. У сім’ї народилося 2 дітей — дочка Христина та син Давид, також вони разом виховувалися доньку Олени Юлію. Зазначимо, що зараз Володимиру Гройсману 46 років, а його дружині Олені – 51 рік.

Скандали навколо Олени Гройсман

У 2018 році Олена Гройсман стала героїнею скандальних публікацій у мережі. Все через розслідування, яке розпочало СБУ за фактом несплати 600 тис. гривень під час розмитнення дружиною Гройсмана позашляховика Mercedes у 2017 році. Справа розслідувалася з жовтня 2018 року та була закрита 22 грудня. Сам Гройсман, який на той час був прем’єр-міністром, називав це розслідування політично заангажованим, нібито йому таким чином через дружину мстилися за принципові рішення щодо боротьби з контрабандою.

Ще раз Олена Гройсман стала об’єктом уваги преси, коли її фірма ТОВ "Магігранд" купила у прем’єр-міністра нерухомість на 8 мільйонів гривень. Про це стало відомо із декларації держчиновника за 2017 рік.

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