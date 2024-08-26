"С большой короной": Ляшко стал комбатом пилотов БПЛА, военные просят о переводе

Эффективность батальона БПЛА в 63 ОМБр при командовании Ляшко резко упала

Одиозный бывший нардеп Олег Ляшко, который в октябре 2022 года стал на защиту Родины и присоединился к ВСУ, сейчас комбат батальона БПЛА в 63 ОМБр. По словам военных, из-за его неэффективного командования пилоты ищут способы перевестись из этой бригады.

Об этом рассказал доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Османом" на своем Telegram-канале "Говорять Снайпер". По словам военных, эффективность батальона БПЛА в 63 ОМБр при командовании Ляшко резко упала.

"Ляшко накомандовал, что даже пилоты-старожилы делают все для перевода в другое подразделение. В основном парни жалуются на тупорылые приказы, которые мало связаны с боевой эффективностью подразделения и на нежелание слышать действительно боевых опытных офицеров/сержантов. "Батальон БПЛА не выполняет даже задач уровня РУБпАК (рота ударных беспилотных авиационных комплексов, — ред.), зато в званиях растет, как трижды Герой Украины" — один из офицеров батальона. Может, высшее командование как-то отреагирует, особенно на то, что он саботирует приказы ГШ на переводы бойцов", — написал он.

"Осман" добавил, что Ляшко — "очень некомпетентный и с большой короной, передавливающей ему мозг". При этом Ляшко не использует свои связи для обеспечения подразделения и "ребята должны открывать там сборы".

Об этом пишут и другие военные. При этом до того, как его возглавил Ляшко, это подразделение показывало очень высокие результаты боевой работы.

Блогер, военный журналист и писатель, волонтер Александр Карпюк (Серж Марко), также высказался по поводу этой ситуации. Он подчеркнул, что эту ситуацию пытаются донести до разных звеньев командования, однако напрасно.

"Вся тусовка БПЛА знает, что этот пан никакой командир, не может организовать работу, может только за***вать личный состав, что из бата пилоты стараются перевестись куда угодно. Это все информация, которую стараются донести куда угодно, в различные звенья командования. Но по**ру, это Ляшко, поэтому должности у него растут как медали у Адама Кадырова", — написал он.

Как рассказывал "Телеграф", в апреле, после скандального видео, на котором Ляшко в военной форме пел российскую песню "Девчонка-девчоночка" где-то в караоке, журналистка Янина Соколова выложила видео, в котором рассказала, что ей удалось "накопать" на одиозного экс-политика. По словам Соколовой, для этого она пообщалась с военными, служащими вместе с бывшим радикалом. На тот момент Ляшко был назначен ТИО начальника беспилотных систем в 63 ОМБР. Стоит отметить, что это должность офицерская, а он — старший сержант.