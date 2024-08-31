Сумма колоссальна: сколько "АТБ" тратит на работу генераторов

Цены на товары пока из-за этого не повысились

Одна из крупнейших украинских сетей продуктовых супермаркетов "АТБ" ежемесячно тратит около 100 миллионов гривен только на работу генераторов. Из-за этого цены на товары пока повышать не планируется.

Об этом говорится в ответе сети "АТБ" на запрос "Телеграфа". Там отметили, что в июле текущего года по сравнению с апрелем траты на обслуживание и работу дизельных электростанций (ДЭС) возросли в девять раз.

"В среднем сеть ежедневно тратит 3,3 млн. грн. на заправку ДЭС. По предварительным подсчетам, при таких жестких условиях работы магазинов без электричества, компания будет ежемесячно тратить около 100 млн грн только на топливо для генераторов", — говорится в сообщении.

Сеть в настоящее время находится в процессе обсуждения установки систем накопления или обеспечения импорта энергии.

При этом в "АТБ" говорят, что в настоящее время компенсируют работу генераторов за счет дохода, однако фиксирует некоторое повышение цен на товары со стороны поставщиков. Отмечается, что скорее всего это связано с тем, что производитель скорректировал стоимость из-за удорожания электричества.

Как сообщалось ранее, россияне усилили обстрелы объектов энергосистемы Украины в надежде надолго вывести ее из строя. По их мнению ухудшение ситуации в тылах может повлиять на ситуацию на фронте.