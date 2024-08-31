Сума колосальна: скільки "АТБ" витрачає на роботу генераторів

Ціни на товари поки що через це не підвищилися

Одна з найбільших українських мереж продуктових супермаркетів "АТБ" щомісяця витрачає близько 100 мільйонів гривень лише на роботу генераторів. Через це ціни на товари поки що підвищувати не планується.

Про це йдеться у відповіді мережі "АТБ" на запит "Телеграфа". Там зазначили, що у липні поточного року порівняно з квітнем витрати на обслуговування та роботу дизельних електростанцій (ДЕС) зросли у дев’ять разів.

"В середньому мережа щоденно витрачає 3,3 млн грн на заправку ДЕС. За попередніми підрахунками, за таких жорстких умов роботи магазинів без електрики, компанія щомісяця витрачатиме близько 100 млн грн тільки на паливо для генераторів", — йдеться у повідомленні.

Мережа нині перебуває у процесі обговорення встановлення систем накопичення чи забезпечення імпорту енергії.

При цьому в "АТБ" кажуть, що зараз компенсують роботу генераторів за рахунок доходу, проте фіксує певне підвищення цін на товари з боку постачальників. Зазначається, що швидше за все це пов’язано з тим, що виробник скоригував вартість через подорожчання електрики.

Як повідомлялося раніше, росіяни посилили обстріл об’єктів енергосистеми України, сподіваючись надовго вивести її з ладу. На їхню думку, погіршення ситуації в тилах може вплинути на ситуацію на фронті.