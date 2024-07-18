Дешевле генераторов: закупать импортное электричество уже планируют обычные граждане в Украине

Эксперт подсчитал стоимость электроэнергии из-за границы

На фоне длительных отключений света в нескольких коттеджных городках в пригороде Киева рассматривают возможность закупки импортной электроэнергии. В частности, речь идет о городках на Вышгородском и Обуховском направлениях.

Об этом "Телеграфу" рассказал высокопоставленный чиновник одного из профильных министерств в материале: "По 13 гривен за киловатт. Как в Украине получить электричество, которое никогда не отключают".

"В одном из таких городков живу я сам. Нас отключают очень жестко, больше, чем жителей села, в котором расположен городок. Люди по 15-17 часов в сутки не выключают генераторы. Поэтому руководство кооператива изучает возможность заведения импортного тока. Пусть даже будем платить дороже, зато можно будет жить без отключений", – говорит чиновник.

В свою очередь эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что электроэнергия в Европе сейчас подорожала из-за жары. Во времена пиковых нагрузок цена может достигать и 900 евро за мегаватт.

По данным аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в среднем ценник на европейский ток — 150 евро за мегаватт против 110 евро в Украине. С учетом доставки, распределения и передачи тариф на импортную электроэнергию составит около 13-13,5 гривен за киловатт, подсчитал Попенко. Это выше украинских тарифов для бизнеса и тем более для населения — они составляют 9 гривен и 4,42 гривни за киловатт соответственно.

"Но, например, жители коттеджных городков, которые сейчас спасаются генераторами, платят за "генераторный ток" еще дороже — киловатт там обходится по 20-30 гривен в зависимости от модели техники. Поэтому небедные украинцы согласятся платить по завышенному тарифу, лишь бы иметь электричество без отключений и графиков", — отметил Попенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине отменят отключения света. Специалист рассказал, при каких условиях это может произойти.