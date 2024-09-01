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Сразу несколько категорий: кто потеряет право на отсрочку от мобилизации с 1 сентября

Автор
Андрей Мулько
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Мобилизация Новость обновлена 01 сентября 2024, 07:40
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Правила получения брони несколько изменились

В Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако часть из них все же могут призвать в армию.

Так, согласно новому законодательству, право на отсрочку теряют 8 категорий военнообязанных. В этот список входят:

  • студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;
  • многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам;
  • лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;
  • родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание;
  • мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;
  • лица, работающие на предприятиях и в организациях Министерства обороны;
  • лица со статусом "ограниченно годный".

Кроме того, право на отсрочку теряют мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми. Имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно.

Ранее "Телеграф" писал, кого призовут на службу с 1 сентября. Кроме бойцов, армия нуждается в специалистах гражданских профессий, обеспечивающих эффективную работу военных подразделений.

Теги:
#Мобилизация #Повестка #отсрочка