Сразу несколько категорий: кто потеряет право на отсрочку от мобилизации с 1 сентября

Правила получения брони несколько изменились

В Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако часть из них все же могут призвать в армию.

Так, согласно новому законодательству, право на отсрочку теряют 8 категорий военнообязанных. В этот список входят:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание;

мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;

лица, работающие на предприятиях и в организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годный".

Кроме того, право на отсрочку теряют мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми. Имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно.

Ранее "Телеграф" писал, кого призовут на службу с 1 сентября. Кроме бойцов, армия нуждается в специалистах гражданских профессий, обеспечивающих эффективную работу военных подразделений.