Убивал ли Татаров чеченцев в Киеве? Резников рассказал о первых днях вторжения

В Киеве были случаи "френдлифаера", но и ДРГ тоже присутствовали

После начала российского вторжения в Украину в Киеве были диверсионные группы оккупантов. Впрочем, пока нет подтверждения тому, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров действительно "убивал чеченцев".

Об этом рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии "Радио Свобода". По его словам, сообщения о том, что в Киеве ДРГ не было, не соответствуют действительности.

"Они были. Я это точно знаю, как министр обороны. И они уничтожались нашими силами безопасности и правопорядка. К сожалению были и трагические случаи "френдлифаера" и гибли нацгвардейцы", — сказал он.

По словам Резникова, после этих случаев он с тогдашним главой МВД Денисом Монастырским объезжали блокпосты и выясняли обстоятельства произошедшего. Что касается российских ДРГ, то министр говорит, что россияне их внедрили загодя.

Что касается того, участвовал ли Татаров в боях против чеченцев, то Резников ответил, что у него нет информации об этом.

Как сообщалось ранее, во время форума "Украина. 2024. Независимость" президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Татарова, заявив, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком в Киеве "убивали чеченцев".