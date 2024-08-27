Зеленский защитил Татарова и рассказал, что тот убивал чеченцев: где и когда

Президент довольно жестко ответил журналистам

Владимир Зеленский во время форума "Украина. 2024.Независимость" удивил своей оценкой работы команды. Когда журналист попросил главу государства оценить работу Офиса президента, в частности Олега Татарова (заместителя Руководителя Офиса Президента), тот ответил, что он вместе с Малюком (председатель СБУ) убивали чеченцев в Киеве.

Президент отметил, что команда работает над общей целью, и работа каждого из ее представителей — это достояние Украины. В частности, речь идет о F-16, Patriot и т.д. "Вы просто не знаете всех деталей", — отметил Президент. Позитив есть и в направлении Европейского Союза, но его не все видят, уверен глава Украины.

Также Зеленский сказал, что он удивлен вопросом журналистов о деятельности заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова. "Это знают и Соединенные штаты, и все: Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали украинцев в Украине в Киеве, пока вас здесь не было. Мало? Выгнать его? Чтобы его убили русские? Потому что я уже об этом сказал, что это не публичная информация".

Ранее "Телеграф", ссылаясь на слова Владимира Зеленского, рассказывал, что Украина создала и опробовала баллистическую ракету. Ее испытания завершились успешно.