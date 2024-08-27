Укр

Зеленский защитил Татарова и рассказал, что тот убивал чеченцев: где и когда

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Зеленский на форуме "Украина. 2024.Независимость" Новость обновлена 27 августа 2024, 16:04
Зеленский на форуме "Украина. 2024.Независимость". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент довольно жестко ответил журналистам

Владимир Зеленский во время форума "Украина. 2024.Независимость" удивил своей оценкой работы команды. Когда журналист попросил главу государства оценить работу Офиса президента, в частности Олега Татарова (заместителя Руководителя Офиса Президента), тот ответил, что он вместе с Малюком (председатель СБУ) убивали чеченцев в Киеве.

Президент отметил, что команда работает над общей целью, и работа каждого из ее представителей — это достояние Украины. В частности, речь идет о F-16, Patriot и т.д. "Вы просто не знаете всех деталей", — отметил Президент. Позитив есть и в направлении Европейского Союза, но его не все видят, уверен глава Украины.

Также Зеленский сказал, что он удивлен вопросом журналистов о деятельности заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова. "Это знают и Соединенные штаты, и все: Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали украинцев в Украине в Киеве, пока вас здесь не было. Мало? Выгнать его? Чтобы его убили русские? Потому что я уже об этом сказал, что это не публичная информация".

Ранее "Телеграф", ссылаясь на слова Владимира Зеленского, рассказывал, что Украина создала и опробовала баллистическую ракету. Ее испытания завершились успешно.

Теги:
#Олег Татаров #ОП #Малышы #Зеленские