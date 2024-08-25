Журналист-расследователь Юрий Николов рассказал, кто помог Дмитруку сбежать

Существует легенда, что Зеленский настолько на войне, что ему некогда следить за тылом. Ок, давайте сообщим президенту, что силовики его незаменимого менеджера Татарова (СБУ, ГБР, пограничники) дали бежать из Украины народному депутату Дмитруку, которого Зеленский привел в Раду, но он оказался тупым титуханом МПЦ, отпи**ил военного ВСУ и обо**ал на весь ютуб вторжение Украины в Россию на Курщине. И за все это получил от татаровцев зеленый свет на границе.

Выглядит как модус выживания для уклонистов – об*сри действия Зеленского и Татаров тебя за руки проведет через границу. Антимайданщик не бросит антиукраинца в беде.

Источник: пост Николова в Facebook