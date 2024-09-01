Чи вбивав Татаров чеченців у Києві? Резніков розповів про перші дні вторгнення

У Києві були випадки "френдліфаєра", але й ДРГ також були присутніми

Після початку російського вторгнення до України у Києві були диверсійні групи окупантів. Втім, поки що немає підтвердження тому, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров справді "вбивав чеченців".

Про це розповів колишній міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, повідомлення про те, що у Києві ДРГ не було, не відповідають дійсності.

"Вони були. Я це точно знаю, як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки та правопорядку. На жаль, були й трагічні випадки "френдліфаєра" і гинули нацгвардійці", — сказав він.

За словами Резнікова, після цих випадків він із тодішнім главою МВС Денисом Монастирським об’їжджали блокпости та з’ясовували обставини події. Щодо російських ДРГ, то міністр каже, що росіяни їх ввели заздалегідь.

Що стосується того, чи брав участь Татаров у боях проти чеченців, то Резніков відповів, що він не має інформації про це.

Як повідомлялося раніше, під час форуму "Україна. 2024. Незалежність" президент Володимир Зеленський розповів про досягнення Татарова, заявивши, що той разом із нинішнім головою СБУ Василем Малюком у Києві "вбивали чеченців".