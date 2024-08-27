"Сбил чеченца банкой огурцов": сеть взорвалась мемами о Татарове после слов Зеленского

Деятельность замглавы ОП заинтересовала журналистов

Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина. 2024.Независимость" заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в начале широкомасштабного вторжения России убивал чеченцев в Киеве. Это вызвало бурную реакцию в сети.

После этого заявления Зеленского пользователи соцсетей начали распространять мемы на эту тему. Некоторые в этой связи вспомнили историю о том, что женщина якобы сбила вражеский дрон банкой огурцов.

Следует отметить, что президент был удивлен вопросом журналистов о деятельности Татарова. Он заявил, что о работе замглавы ОП знают и международные партнеры.

"Это знают и Соединенные штаты, и все: Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Мало? Выгнать его? Чтобы его убили русские? Потому что я уже об этом сказал, что это не публичная информация", — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский обозвал российского диктатора Владимира Путина. В общении с журналистами он назвал его "дед" — а это совсем не то слово, которым обычно все называют президента РФ.