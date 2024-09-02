Вариант только один: Стефанишина рассказала, при каком условии Украина вступит в НАТО

В Кабмине рассказали, сможет ли Украина вступить в НАТО по частям

Украина вступит в НАТО суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года. Другие варианты не обсуждались.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Подробности она озвучила в интервью для издания "РБК-Украина".

Журналисты поинтересовались у Стефанишиной о вхождении в НАТО "частями". Речь идет о территориях, которые контролирует Киев де-факто. Вице-премьер в ответ на это заявила, что, по ее мнению, Украина не должна предлагать какие-то решения до того, как союзники пригласят страну стать членом Альянса.

"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", – сказала она.

Стефанишина добавила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет вести переговоры со всем членами Альянса.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", – подытожила она.

Напомним, в Венгрии считают, что членство Украины в НАТО якобы невозможно. Поскольку существует риск прямого конфликта с российскими террористами.

Тем временем генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. Он акцентировал на том, что пока в Украине идет война, о вступлении в Альянс речь не идет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший посол администрации Дональда Трампа в Германии Ричард Гренелл против членства Украины в НАТО. Он выступает за мирный план, который позволит "сохранить территории Украине". Но при этом продвигает создание автономных территорий в нашей стране.