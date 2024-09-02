Варіант лише один: Стефанишина розповіла, за якої умови Україна вступить в НАТО

У Кабміні розповіли, чи зможе Україна вступити до НАТО частинами

Україна вступить до НАТО суверенною та незалежною країною в межах кордону 1991 року. Інші варіанти не обговорювалися.

Про це заявила віце-прем’єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Подробиці вона озвучила в інтерв’ю видання "РБК-Україна".

Журналісти поцікавилися у Стефанішиної про входження до НАТО "частинами". Йдеться про території, які контролює Київ де-факто. Віце-прем’єр у відповідь на це заявила, що, на її думку, Україна не має пропонувати якихось рішень до того, як союзники запросять країну стати членом Альянсу.

"Ми не будемо ніколи ставити питання щодо певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", – сказала вона.

Стефанишина додала, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про визнання України в НАТО, Київ вестиме переговори з усіма членами Альянсу.

"Але на цьому етапі між Україною та союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", – підсумувала вона.

Нагадаємо, в Угорщині вважають, що членство України в НАТО нібито неможливе. Оскільки існує ризик прямого конфлікту із російськими терористами.

Тим часом генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. Він наголосив на тому, що поки в Україні йде війна, про вступ до Альянсу не йдеться.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній посол адміністрації Дональда Трампа у Німеччині Річард Гренелл проти членства України в НАТО. Він виступає за мирний план, який дозволить "зберегти територію України". Але при цьому просуває створення автономних територій у нашій країні.