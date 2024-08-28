Глава Минобороны Польши высказался о сбивании российских ракет над Украиной: объяснил отказ Зеленскому

Польша, как страна НАТО, не может принять это решение индивидуально

В ходе российской атаки на Украину 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект", а в один из прошлых разов эта страна не стала сбивать российскую ракету. Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал возможность того, что Польша будет сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией западных областей Украины.

В интервью PAP он сказал, что ни одна страна НАТО не может принимать такие решения единолично. А в странах Альянса к такой возможности относятся с большим скептицизмом.

"И ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения", — отметил он.

Глава Минобороны Польши отметил, что понимает призывы президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы Польша сбивала ракеты и дроны, летящие в ее сторону, над территорией Украины, так как это "его роль". Однако Польша, по его словам, должна заботиться о собственных интересах.

"Я не удивлен, что президент Зеленский будет к этому призывать, потому что это его роль. Но наша роль — принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы делаем сегодня", — заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, 8 июля Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Оно, среди прочего, предусматривает и разработку механизма сбития Польшей российских ракет и дронов в воздушном пространстве нашего государства. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока это всего лишь идея.

Вскоре глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил точку в этом вопросе. Он заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, чтобы НАТО не стало "частью конфликта".

Как сообщал "Телеграф", Зеленский предложил создать новую коалицию с союзниками, чтобы страны НАТО, соседствующие с Украиной, сбивали российские ракеты, которые летят в их сторону. Однако он отметил, что партнеры всегда боятся новой эскалации, а потому подобное решение будет очень сложным.