Столтенберг назвал 5 составляющих "моста к членству в НАТО" для Украины

Страны НАТО готовы и дальше поддерживать Украину и помогать ей стать членом Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пять основных составляющих так называемого "моста" в Альянс для Украины. По его словам, до окончания войны с Россией речи о членстве в НАТО идти не может.

Об этом он заявил во время саммита НАТО в Вашингтоне, передает корреспондент "Телеграфа". Столтенберг также добавил, что перед принятием нашей страны в Альянс необходимо убедиться, что война действительно закончилась.

Первая составляющая — это командование НАТО для координации поддержки Украины. Это позволит облегчить и обеспечить обучение и доставку помощи в страну. По оценкам Столтенберга, это будет около 700 человек, которые возьмут на себя большую часть того, что США сделали до сих пор, руководя координацией помощи в области безопасности и обучения. Базироваться командование будет в Висбадене, Германия, а также будут логистические узлы и центры в восточной части альянса.

Вторая составляющая — продолжение финансовой помощи и выделение денег на помощь Украине.

"Это будет долгосрочное обещание поддерживать Украину, не в последнюю очередь, чтобы послать сигнал президенту Путину о том, что мы не можем ждать. Потому что парадокс заключается в том, что чем сильнее и чем больше мы привержены долгосрочной поддержке Украины, тем скорее эта война может закончиться. Итак, это то, что нам нужно сделать", — сказал генсек НАТО.

Третья составляющая — это военная помощь. Столтенберг напомнил о новых заявлениях союзников о поставках систем ПВО и самолетов F-16. Четвертая составляющая — двусторонние соглашения о безопасности. Уже 20 аналогичных соглашений заключены Украиной с союзниками из стран НАТО.

Пятая составляющая — это новый учебный центр в Быдгоще, Польша. Это поможет развивать военный потенциал Украины и все больше и больше совмещать его со стандартами НАТО.

"И вместе эти пять элементов составляют мост к членству Украины в НАТО. А позже сегодня мы увидим формулировку, которая согласуется в декларации НАТО о том, как обеспечить приближение Украины к членству в НАТО. Итак, это пятёрка", — резюмировал Генсек.

Также он добавил, что эти пять элементов необходимы для того, чтобы "как только придет время", Украина могла без промедления стать членом НАТО. Но когда именно это произойдет, сказать никто не берется.

"Я не могу назвать вам дату, потому что, как вы знаете, в этом альянсе должен быть консенсус по поводу членства. Но что я могу сказать, так это то, что когда боевые действия в Украине прекратятся, мы должны убедиться, что это действительно конец", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как Китай помогает РФ воевать против Украины. В НАТО осудили действия властей Поднебесной.