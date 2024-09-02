Как отключение света повлияли на выбор товаров в АТБ: в сети рассказали

Говорят, что украинцы стали покупать меньше, но чаще

На фоне массовых отключений света в Украине украинцы вынуждены приспосабливаться к новым реалиям повседневной жизни. Стирать, готовить еду – все это стало настоящим вызовом. Однако не только обычные граждане испытывают последствия обстрелов энергетической инфраструктуры. Бизнес также столкнулся с рядом проблем, особенно сети супермаркетов, которым приходится тратить огромные средства на приобретение и заправку генераторов.

По данным представителей сети супермаркетов "АТБ", в подавляющем большинстве их торговых точек ассортимент остается без изменений, ведь они оборудованы собственными дизель-генераторными установками, что позволяет бесперебойно работать. Однако в нескольких магазинах все же произошло небольшое сокращение ассортимента, что связано не столько с техническими проблемами, сколько с изменением покупательского поведения клиентов. Об этом говорится в ответе сети "АТБ" по запросу "Телеграфа".

Люди перестали делать большие запасы продуктов дома из-за более продолжительных отключений электроэнергии, поэтому отныне их покупки стали меньше, но чаще. Для максимальной сохранности свежести компании вынуждены работать без переходного остатка на складах. Особенно это заметно в таких группах товаров, как мясо, молочная продукция, охлажденная рыба и торты.

Уменьшение запасов к минимально необходимому в складских комплексах независимо от температурного режима было осуществлено еще раньше с целью уменьшения рисков потерь из-за ракетных обстрелов России.

Ранее "Телеграф" также писал, что скоро 6 важных товаров в АТБ, Auchan или Сильпо подорожают. Стоимость некоторых из них изменится из-за роста цены на сырье.