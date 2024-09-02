Як відключення світла вплинули на вибір товарів в АТБ: у мережі розповіли

Кажуть, що українці почали купувати менше, але частіше

На тлі масових відключень світла в Україні українці змушені пристосовуватись до нових реалій повсякденного життя. Прати, готувати їжу – все це стало справжнім викликом. Однак не лише звичайні громадяни відчувають на собі наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури. Бізнес також зіштовхнувся з низкою проблем, особливо мережі супермаркетів, яким доводиться витрачати величезні кошти на придбання та заправку генераторів.

За даними представників мережі супермаркетів "АТБ", в переважній більшості їхніх торгових точок асортимент залишається без змін, адже вони обладнані власними дизель-генераторними установками, що дозволяє безперебійно функціонувати. Однак у декількох магазинах все ж таки відбулося невелике скорочення асортименту, що пов'язано не стільки з технічними проблемами, скільки зі зміною купівельної поведінки клієнтів. Про це йдеться у відповіді мережі "АТБ" на запит "Телеграфу".

Люди перестали робити великі запаси продуктів вдома через триваліші відключення електроенергії, тож відтепер їхні покупки стали меншими, але частішими. Для максимального збереження свіжості компанії змушені працювати без перехідного залишку на складах.Особливо це помітно в таких групах товарів, як м'ясо, молочна продукція, охолоджена риба та торти.

Зменшення запасів до мінімально необхідного у складських комплексах, незалежно від температурного режиму, було здійснено ще раніше з метою зменшення ризиків втрат через ракетні обстріли Росії.

Раніше "Телеграф" також писав, що скоро 6 важливих товарів в АТБ, Auchan чи Сільпо здорожчають. Вартість деяких з них зміниться через ріст ціни на сировину.