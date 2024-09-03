Света может не быть по сутки или двое: эксперт дал прогноз по отключениям на зиму

Что ждет украинцев зимой

Для Украины грядущая зима простой не будет. Есть три варианта того, как в этот период будут отключать свет в домах украинцев и все будет зависеть от погоды и российских обстрелов.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Эспресо. По его словам, если зимой будут морозы на уровне -10… -15 градусов, то независимо от того, что будет делать Украина, света не будет по 10-14 часов на сутки.

"Они будут неизбежны, их не удастся обойти как бы ни старались энергетики", — сказал он, добавив, что этот прогноз актуален, если сильные морозы продержатся более чем неделю.

По другому сценарию, если температура воздуха будет близкой к нолю, то отключения будут по пару часов в сутки и для украинцев это будет практически незаметно.

Харченко добавил, что есть и негативный сценарий, согласно которому россияне начнут наносить удары по выводным устройствам атомных электростанций. Если события будут развиваться таким образом, то отключения возможны на сутки или двое.

"Там у нас, к сожалению, нет защиты. Министерство энергетики и Энергоатом не позаботились об этом", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" давали прогноз о том, что отключения света зимой будут, но гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.