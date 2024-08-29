"Мы знаем": будет ли блэкаут зимой в этом году, рассказали в "Укрэнерго"

Легко точно не будет

Украинские энергетики прогнозируют тяжелую зиму в этом году на фоне регулярных обстрелов энергетических систем и длительных отключений света. Однако гуманитарной катастрофы, которой все боятся, скорее всего, не будет.

Об этом рассказал ВВС руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, зима 2022-2023 годов была очень сложной, ведь тогда у Украины не было такого количества установок ПВО, трансформаторов и тому подобное.

И, несмотря на это, Украина справилась. Зима прошла с эпизодическими обесточенными, но без тотальных и продолжительных блэкаутов. По мнению Кудрицкого, Укрэнерго не может сказать, что тогда замерзла вся страна или не работала канализация.

Отвечая на вопрос о том, будет ли зима в этом году гуманитарной катастрофой, руководитель "Укрэнерго" подчеркнул: "Я на этом посту, в том числе для того, чтобы ее не допустить. Поэтому я не могу согласиться с этим прогнозом. Но могут быть сложности. Об этом надо тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет".

По словам Кудрицкого, зимой 2024-2025 украинцев ожидает много испытаний, а, в первую очередь, это коснется энергетиков и систем ПВО. В то же время каких-либо апокалиптических сценариев может и не быть. "Укрэнерго" приложит максимум усилий, чтобы не допустить блэкаут.

"Мы в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. И мы знаем, как ее сбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", — говорит Кудрицкий.

Глава энергетической компании заверил, что энергетики будут восстанавливать все, что будет повреждено. И, по его словам, уже заметны значительные успехи в скорости ликвидации ударов по энергетике. Так, работники "Укрэнерго" могут полностью демонтировать, обслужить, переподключить и установить на новое место огромный магистральный трансформатор за 20 дней. Он заживляет 200-300 тысяч семей.

Раньше на такую работу украинские энергетики тратили 50-60 дней, а европейские – 3-4 месяца.

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