Если ударят сильные морозы? Какие сценарии отключений в Украине на зиму и какая ситуация с энергосистемой сейчас

Почему вернулись отключения и как долго они продлятся

После трех недель стабильного обеспечения населения электроэнергией с 19 августа в Украину вернулись графики отключения света. Хотя и менее строги, чем раньше. Потребление ограничивают только одной-двум очередям и обычно в вечерние часы.

Что стоит за этими изменениями и как долго они будут продолжаться "Телеграф" спросил члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка.

— Как долго, по вашему мнению, продлятся нынешние отключения электроэнергии? На днях ДТЭК обещали не выключать свет по всей Украине, а в тот же день предупредили о возможных почасовых отключениях в Киеве. Есть ли основания ожидать стабилизации энергосистемы в ближайшее время?

— Я думаю, что в ближайшие дни существенных отключений и не будет. Если они и будут происходить, то продлятся буквально несколько часов. Это станет возможно благодаря работе наших гидроэнергетиков, которые сделают все для уменьшения дефицита в системе, а также за счет аварийной помощи от наших партнеров.

— От чего зависит ситуация с отключениями? Это связано с температурой?

— Потребление, конечно, увеличивается при повышении температуры, но мы стараемся увеличить генерацию. Опять же таки гидроэнергетики помогают избежать отключений. Я считаю, что благодаря их работе украинцы смогут пройти этот период с минимальными отключениями, даже в условиях такой жары, которая сейчас на дворе.

А уже в сентябре и октябре ситуация, вероятно, пройдет еще легче.

— Как вы оцениваете ситуацию по электроснабжению зимой?

— Если не будет новых ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики смогут к зиме восстановить достаточный объем поколения. Это позволит при умеренных морозах (например -2-3 градуса) избежать длительных отключений, возможно, с ограничениями на несколько часов в сутки. Если температура упадет до -10-15 градусов, отключения могут быть более длительными.

— Сколько часов в сутки может занять отключение электроэнергии зимой в худшем сценарии?

— Если температура на улице будет -10 градусов, отключения могут занять до 8 часов в сутки.

— Как вы оцениваете готовность нашей энергетической системы к новым атакам? Ведь Россия в любой момент может начать массированные обстрелы.

— Наши энергетики делают все возможное для защиты критических узлов инфраструктуры, где это возможно перемещают их под землю. Однако основной расчет ведется на противовоздушную оборону. Если наши военные смогут отразить эти атаки, а они будут немассированными, у нас есть большие шансы избежать серьезных повреждений. Но если Россия сосредоточится на массированных атаках, то конечно это может привести к серьезным проблемам для энергосистемы.

— Есть ли гарантии для критической инфраструктуры в случае продолжительных отключений?

— Да, критическая инфраструктура будет снабжена электроэнергией в первую очередь. Остальные электроэнергии будут распределяться между населением и промышленностью. Критическая инфраструктура должна функционировать даже в сложных условиях, а население и промышленность будут использовать остаточную энергию.

— Рассматривается ли возможность увеличить производство электроэнергии из альтернативных источников, чтобы компенсировать утраченные мощности?

— Работы ведутся по нескольким направлениям. Инвесторы, особенно украинские, активно работают над проектами строительства солнечных и ветровых электростанций. Также украинские инвесторы инвестируют в строительство газопоршневых и газотурбинных электростанций, а также в накопители энергии. Но мы не должны забывать и об атомной энергетике. Важно, чтобы парламент как можно быстрее одобрил законопроект о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, чтобы обеспечить достаточный объем электроэнергии для развития промышленности. Даже после деоккупации Запорожской атомной электростанции Украине понадобится 2-3 года для ее полного запуска.