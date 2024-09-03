Світла може не бути по добу чи дві: експерт дав прогноз щодо відключень на зиму

Що чекає на українців взимку

Для України зима простою не буде. Є три варіанти того, як у цей період відключатимуть світло у будинках українців і все залежатиме від погоди та російських обстрілів.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі Еспресо. За його словами, якщо взимку будуть морози на рівні -10...-15 градусів, то незалежно від того, що робитиме Україна, світла не буде по 10-14 годин на добу.

"Вони будуть неминучі, їх не вдасться обійти як би не намагалися енергетики", — сказав він, додавши, що цей прогноз є актуальним, якщо сильні морози протримаються більш ніж тиждень.

За іншим сценарієм, якщо температура повітря буде близькою до нуля, то відключення будуть по дві години на добу і для українців це буде практично непомітно.

Харченко додав, що є і негативний сценарій, згідно з яким росіяни почнуть завдавати ударів по вивідних пристроях атомних електростанцій. Якщо події розвиватимуться таким чином, то відключення можливі на добу чи дві.

"Там у нас, на жаль, немає захисту. Міністерство енергетики та Енергоатом не подбали про це", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" прогнозували, що відключення світла взимку будуть, але гуманітарної катастрофи через це не відбудеться.