Одним очередям выключают свет чаще других? В ДТЭК объяснили

Компания дала доступный ответ

В Украине все еще продолжаются отключения света согласно графикам после массовой атаки РФ по объектам критической инфраструктуры. Однако некоторые граждане жалуются на то, почему одни очереди отключают чаще других.

ДТЭК объяснили, какая причина. Жители Киева столкнулись с такой проблемой и с соответствующим вопросом обратились в пресс-службу компании.

"Объясните, почему 3.4 группа больше отключений", — спрашивают пользователи.

В ДТЭК пишут, что отключения происходят по графику в соответствии с текущим состоянием энергосистемы.

"У всех групп есть свои часы отключения. Также учитывается количество очередей, которые применены одновременно. Если один раз свет был больше в другой группе, то в следующий раз будет в вашей", — говорится в комментарии.

Был тот же вопрос, но уже от другого пользователя: "Почему у этой группы опять больше отключений? Вчера весь вечер без света, ночью без света до 5 утра и с 8 утра снова без света. Что это за график такой? И почему только наша группа сейчас имеет столько отключений?

В компании уточнили, что количество одновременно отключенных групп и того, будет ли задействована светло-серая зона, зависит от текущей ситуации в энергосистеме.

"С каждым днем ​​может отличаться в зависимости от текущего состояния сети и факта наличия экстренных отключений, которые были несколько дней на этой неделе", — пишут в ДТЭК.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" назвали главную цель российских атак.