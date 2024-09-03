Украину могут пригласить в НАТО до следующего лета: Кулеба сделал громкое заявление

Речи о членстве пока не идет

Украина может получить приглашение на вступление в НАТО еще до следующего саммита Альянса. Этот вопрос продолжают активно поднимать украинские дипломаты и обсуждать с международными партнерами.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. По его словам, пока речь идет не о неизбежном членстве, а об уточнении сигнала для снятия "конструктивной неопределенности".

"Ясно вижу возможность, что предоставление Украине приглашения в НАТО может состояться еще до следующего саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году. Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас", — сказал он.

Кулеба также отметил, что этот вопрос остается на повестке дня и Киев продолжает обсуждать его с партнерами, включая США.

Как известно, Украина не получила приглашения в НАТО ни в 2022, ни в 2023 годах. Вместо этого в декларации саммита в Вильнюсе было закреплено, что Украина получит приглашение, когда все члены НАТО согласятся на это, "и будут выполнены условия". Наибольшим прогрессом стало то, что в контексте членства в декларации было употреблено слово "неотвратимое".