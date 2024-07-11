Вступление необратимо: в НАТО сделали важное заявление о будущем Украины

Блок имеет консолидированное мнение

В НАТО видят, что Украина становится все более политически интегрированной в структуру Альянса. Поэтому члены блока единогласно поддерживают новую риторику в ее отношении.

Об этом говорится в декларации саммита в Вашингтоне. Там также отметили, что был принят ряд решений, которе помогут Украине отбить российское вторжение.

"Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после Вильнюсского саммита в отношении ее необходимых демократических, экономических и реформ в сфере безопасности", — говорится в декларации.

Альянс также обязуется поддерживать Украину на "ее необратимом пути" к евроатлантической интеграции, что включает членство в НАТО. При этом там также обещают направить приглашение о присоединении, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия".

Чтобы позволить Украине защитить себя от российской агрессии были приняты некоторые шаги, среди которых:

создание Организации по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) для координации поставок военного оборудования и проведения миссий по обучению;

объявлено о долгосрочной поддержке Украины, что включает поставки военной техники и другой помощи на сумму в 40 миллиардов евро в течение следующего года;

продолжено создание Совместного центра анализа и подготовки НАТО-Украина (JATEC), целью которого является изучение и применение уроков войны России против Украины для повышения оперативной совместимости;

поддержано решение о назначении старшего представителя НАТО по Украине.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине продолжается война, речи о вступление в Альянс не идет.