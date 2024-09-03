Україну можуть запросити до НАТО до наступного літа: Кулеба зробив гучну заяву

Про членство поки не йдеться

Україна може отримати запрошення до вступу до НАТО ще до наступного саміту Альянсу. Це питання продовжують активно порушувати українські дипломати та обговорювати з міжнародними партнерами.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN. За його словами, поки що йдеться не про неминуче членство, а про уточнення сигналу для зняття "конструктивної невизначеності".

"Ясно бачу можливість, що надання Україні запрошення в НАТО може відбутися ще до наступного саміту Альянсу в Нідерландах у 2025 році. Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", — сказав він.

Кулеба також зазначив, що це питання залишається на порядку денному, і Київ продовжує обговорювати його з партнерами, включаючи США.

Як відомо, Україна не отримала запрошення до НАТО ні 2022, ні 2023 року. Натомість у декларації саміту у Вільнюсі було закріплено, що Україна отримає запрошення, коли всі члени НАТО погодяться на це, "і будуть виконані умови". Найбільшим прогресом стало те, що в контексті членства у декларації було вжито слово "невідворотне".