Почему Киев особенно уязвим к атакам на энергетику: эксперт раскрыл важные детали

Защита подстанций работает, но есть нюанс

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Энергетика столицы оказалась под повышенным риском из-за ряда технических и географических факторов. Регулярные обстрелы России уничтожили внутреннюю генерацию Киева.

Об этом рассказал "Телеграфу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Подробнее читайте в материале ""Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воду и возврате к легким графикам отключений".

Харченко назвал несколько основных факторов, почему именно Киев уязвим к атакам России больше всего. Дело не только в защите критической инфраструктуры и задержках ремонтов из-за постоянных атак.

Уязвимость Киева обусловлена:

Отсутствием собственной генерации. Сейчас столица полностью зависит от внешнего снабжения электроэнергией высоковольтными линиями. Внутренней генерации электричества в самом городе практически нет. Киевские ТЭЦ подготовлены к началу отопительного сезона и производят тепло, несмотря на то, что их электрическая часть испытала значительное разрушение. Таким образом, они больше не могут продуцировать ток. Как следствие, альтернативы электроснабжению через сети "Укрэнерго" для Киева не существует.

Ограниченное количество ключевых объектов. Киев, как и любой другой город, имел ограниченное количество критических узлов. Сюда входят подстанции, распределительные узлы и т.п.

Александр Харченко

Уязвимостью элементов на защищенных подстанциях. Укрытия, защищающие эти объекты, давно показали свою эффективность.

"Защита, которую спланировали и построили в "Укрэнерго", работает: из 235 защищенных объектов только на одном ракета уничтожила трансформатор как основное оборудование", — говорит Харченко.

Он добавляет, что каждая такая подстанция охватывает огромную территорию от 12 до 25 гектаров. На этой площади расположено множество незащищенных мелких элементов:

реле;

переключатели;

опорные конструкции

Именно они становятся легкой добычей во время вражеских обстрелов.

Блокировкой ремонтных работ вражескими атаками. Энергетики не могут работать при угрозе повторного обстрела. По словам Харченко, беспилотники способны часами кружить над подстанциями в киевской зоне, заставляя ремонтные бригады покидать площадки во время каждой тревоги. Это блокирует и существенно затягивает процесс обновления электроснабжения.

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