Как смыть воду в унитазе, если нет водоснабжения: киевляне поделились необычными лайфхаками

Как экономить воду во время отключений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве из-за атак РФ возникают перебои со светом и водоснабжением. На этом фоне пользователи соцсетей делятся бытовыми советами: как смыть унитаз без воды в бачке и не потратить на это запасы питьевой воды.

Свои способы экономии воды пользователи описывают в Threads. Среди советов – смывать из тазика и собирать для этого воду, которую уже использовали для бытовых нужд.

Что советуют пользователи Threads

"Лучше всего смывать из тазика, веером. Из баклажки плохо смывается", – советует один из пользователей Threads.

Комментарий из Threads

"Но сливать не чистой водой, а той водой, в которой мыли посуду, ополаскивали посуду и мыли волосы. Чистая техническая вода на вес золота, а питьевая – так вообще бесценна", – добавляет другая пользовательница.

Комментарий из Threads

Какую воду оставить для смывания, а какую – для питья

Повторно использовать воду для смыва в туалете рекомендует и официальная памятка на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Для этого подходит техническая вода, а также вода после купания, мытья рук или овощей.

Во время длительных перебоев запасы советуют распределять по назначению. Бутилированную или очищенную воду оставляют для питья и приготовления пищи: на это нужно около 3 л в сутки на одного взрослого. Отдельно следует учитывать потребности домашних животных в зависимости от их вида и веса.

Следующий приоритет – гигиена, для которой нужно как минимум 1–2 л в сутки на человека. Уборка – в последнюю очередь. Воду из ванны можно использовать для мытья пола, а не выливать сразу после купания.

Почему использованную воду не следует долго хранить

С водой после бытового использования нужно обращаться осторожно. Неочищенные бытовые стоки могут содержать болезнетворные микроорганизмы, остатки мыла, шампуней и моющих средств, а также частицы пищи, волосы и жиры. Их состав зависит от источника воды, использованных средств и состояния здоровья жильцов.

Такую воду рекомендуют хранить не дольше 24 часов: бактерии и органические загрязнения вызывают гниение и резкий неприятный запах. Во время использования следует избегать разбрызгивания, а перед едой или питьем – мыть руки. Если у кого-то дома диарея или инфекционное заболевание, повторно использовать бытовые стоки не советуют.

Для запасов питьевой воды стоит использовать прочные емкости с плотно закрывающейся крышкой и узким горлышком, чтобы наливать воду, не погружая в нее руки или предметы. Тара, в которой раньше хранили моющие средства, отбеливатели, пестициды, нефтепродукты или другие токсичные вещества, для этого непригодна даже после мытья: их остатки могут попасть в воду.

Как сообщал "Телеграф", во время отключений воды домашним туалетом можно пользоваться, смывая вручную.