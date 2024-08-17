Разрешили внести залог? Где сейчас находится Нестор Шуфрич, арестованный в сентябре 2023
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Экснардеп обвинен в государственной измене
Нестор Шуфрич — известный украинский пророссийский политик и народный депутат Украины, обвиненный в сентябре 2023 в государственной измене. Он был членом нескольких партий, среди которых наиболее известная запрещенная ОПЗЖ.
"Телеграф" решил выяснить, где находится Нестор Шуфрич и до сих пор ли он под стражей.
Политическая деятельность Нестора Шуфрича
Нестор Шуфрич долгое время занимал влиятельные посты в украинском политикуме. Он являлся членом Партии регионов и нардепом нескольких созывов. Отличился Шуфрич своей пророссийской позицией. В июне 2022 года ОПЗЖ, членом которой был Шуфрич, была запрещена в Украине из-за связей с Кремлем.
Нестор Шуфрич также владелец ФК "Говерла", телеканала "UkrLive". Также являлся владельцем пророссийского телеканала "Первый независимый".
Дело о государственной измене
В сентябре 2023 года Офис генпрокурора вручил Шуфричу подозрение в государственной измене. Он, по данным следствия, выполнял задания Владимира Сивковича, работавшего на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ). Шуфрича обвинили в распространении российской пропаганды и антиукраинских нарративов на украинских и российских телеканалах.
После обысков у Шуфрича был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он планировал переименовать регионы в "края" и провести выборы, сформировав новое правительство и парламент. В этот же день Печерский суд арестовал Шуфрича на два месяца без права внесения залога.
Где сейчас Нестор Шуфрич
После ареста в сентябре меру пресечения Шуфричу продолжили, но все еще без возможности внесения залога. По состоянию на август 2024 года экс-нардеп находится под арестом. Ему грозит 15 лет заключения, если суд сочтет его виновным.
Напомним, что Нестор Шуфрич вывез семью в Венгрию после начала полномасштабного вторжения России в Украину и спрятал там активы. Журналисты пришли к выводу, что семья Шуфрича проживает в гостинице Дердя Штофы. Как показало расследование, Шуфрич на него переписал свои активы после начала полномасштабной войны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится экс-нардепка Наталья Королевская. Народную избранницу, ранее входившую в пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнб", Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск в июне 2023 года.