Разрешили внести залог? Где сейчас находится Нестор Шуфрич, арестованный в сентябре 2023

Экснардеп обвинен в государственной измене

Нестор Шуфрич — известный украинский пророссийский политик и народный депутат Украины, обвиненный в сентябре 2023 в государственной измене. Он был членом нескольких партий, среди которых наиболее известная запрещенная ОПЗЖ.

"Телеграф" решил выяснить, где находится Нестор Шуфрич и до сих пор ли он под стражей.

Политическая деятельность Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич долгое время занимал влиятельные посты в украинском политикуме. Он являлся членом Партии регионов и нардепом нескольких созывов. Отличился Шуфрич своей пророссийской позицией. В июне 2022 года ОПЗЖ, членом которой был Шуфрич, была запрещена в Украине из-за связей с Кремлем.

Нестор Шуфрич также владелец ФК "Говерла", телеканала "UkrLive". Также являлся владельцем пророссийского телеканала "Первый независимый".

Дело о государственной измене

В сентябре 2023 года Офис генпрокурора вручил Шуфричу подозрение в государственной измене. Он, по данным следствия, выполнял задания Владимира Сивковича, работавшего на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ). Шуфрича обвинили в распространении российской пропаганды и антиукраинских нарративов на украинских и российских телеканалах.

После обысков у Шуфрича был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он планировал переименовать регионы в "края" и провести выборы, сформировав новое правительство и парламент. В этот же день Печерский суд арестовал Шуфрича на два месяца без права внесения залога.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Где сейчас Нестор Шуфрич

После ареста в сентябре меру пресечения Шуфричу продолжили, но все еще без возможности внесения залога. По состоянию на август 2024 года экс-нардеп находится под арестом. Ему грозит 15 лет заключения, если суд сочтет его виновным.

Напомним, что Нестор Шуфрич вывез семью в Венгрию после начала полномасштабного вторжения России в Украину и спрятал там активы. Журналисты пришли к выводу, что семья Шуфрича проживает в гостинице Дердя Штофы. Как показало расследование, Шуфрич на него переписал свои активы после начала полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится экс-нардепка Наталья Королевская. Народную избранницу, ранее входившую в пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнб", Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск в июне 2023 года.