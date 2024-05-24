Шуфрич вывез семью в Венгрию и спрятал там активы: без российского следа не обошлось (расследование)

Штофа успел поработать в ряде компаний с российскими корнями

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, после начала полномасштабного вторжения России в Украину вывез свою семью в Венгрию. Также он переписал свои активны на подставное лицо.

Об этом говорится в новом расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача. Ранее журналисты выяснили, что после начала полномасштабной войны ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний, которыми владеет венгерский бизнесмен Дьорд Штофа. Возле дома, зарегистрированного на него, Михаил Ткач заметил автомобиль жены Нестора Шуфрича Екатерины Майковой.

Отмечается, что еще в середине 2022 года журналистам прислали фото авто стоимостью около 70 тысяч долларов. Машина имеет венгерскую регистрацию и была замечена на парковке British International School недалеко от центра Будапешта.

Авто Екатерины Майковой

По словам источника расследователей, именно на этом авто Шуфрич привозил своего ребенка в британскую школу. Однако чаще этим занималась его супруга. Эту же машину в 2024 году журналисты зафиксировали в центре Будапешта рядом с отелем St. George Residence. Она и утром и вечером стоит там, а исчезает только ненадолго днем.

"Это говорит о том, что у них здесь не просто офис, а они здесь живут", — констатировал Михаил Ткач.

При этом, рядом с машиной жены Шуфрича журналисты видели автомобиль Toyota, который принадлежит сыну многолетнего бизнес-партнера Шуфрича Вячеслава Черепани Михаилу.

Автомобиль жены Шуфрича

Журналисты пришли к выводу, что семья Шуфрича проживает в отеле Дьордя Штофы. Как показало расследование, на него Шуфрич переписал свои активы после начала полномасштабной войны.

Отмечается, что 30-летний Штофа успел поработать в ряде компаний с российскими корнями. Впрочем, сам он в телефонном разговоре с Михаилом Ткачом отрицал, что является владельцем отеля St. George Residence по улице Фортуна, 4. Более того, он сказал, что не знаком ни с женой Шуфрича Екатериной, ни с Михаилом Черепаней. Бизнесмен также заявил, что у него нет никаких активов как на территории Украины, так и на территории России.

В свою очередь супруга Шуфрича вообще отказалась разговаривать с Ткачом. Женщина просто бросила трубку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на суде Шуфрич пожаловался, что представители СБУ во время обыска моментально "сливали" в сеть фото и видео из его дома. Кроме того, внимание обращали только на вещи, связанные с РФ, и игнорировали в коллекции украинские награды и памятки.