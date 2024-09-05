Въезд в Европу в 2025 году станет платным: как получить разрешение и сколько оно стоит

Важная информация для путешественников

В 2025 году вступят в силу новые правила въезда в страны ЕС. Эти нормы должны были заработать уже в 2024 году, однако их внедрение отложили до середины следующего года.

После официального запуска программы для въезда в любую из 30 стран Евросоюза нужно будет получить специальное разрешение на путешествия — ETIAS. Об этом сообщает Forbes.

Совет ЕС по внутренним делам и юстиции намерен запустить систему ETIAS в мае 2025 года. После вступления в силу новых норм гражданам 60 государств, которые имеют безвизовый режим с ЕС, понадобится специальное разрешение для путешествий в страны Евросоюза.

В перечень государств, гражданам которых нужно будет получать ETIAS попала и Украина.

Что такое разрешение на путешествия ETIAS

ETIAS — это европейская система информации и авторизации путешествий Entry/Exit. Фактически, это электронная база, которая призвана заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах.

Разрешение на путешествие ETIAS будет новым требованием по въезду для всех безвизовых путешественников, которые въезжают в любую из 30 стран Евросоюза.

С помощью этой системы в ЕС хотят предотвратить въезд тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям странам Шенгенского соглашения.

Как получить разрешение

Туристам необходимо будет подать заявки на портале Европейской системы информации и авторизации для путешествий или же зарегистрироваться через мобильное приложение ETIAS, которое появится накануне запуска программы.

Сама процедура займет несколько минут, а решение поступит в течение 4 дней. Для этого необходимо иметь паспорт, действительный более 3 месяцев, указать адрес электронной почты, заполнить онлайн-форму и оплатить сбор.

Сколько стоит ETIAS и как долго действует разрешение

Разрешение на путешествие ETIAS дает право находиться в любой из 30 европейских стран в течение 90 дней. Оно привязано к паспорту человека и действует в течение трех лет. Однако если человек получает новый загранпаспорт, то необходимо будет сделать и новое разрешение.

Стоит ETIAS 7 евро. Однако разрешение будет бесплатным для людей в возрасте до 18 или старше 70 лет.

Что еще нужно знать путешественникам

Для получения разрешения на путешествие ETIAS вам не нужно будет идти в консульство, а ваши биометрические данные не будут собираться. Подать заявку можно будет онлайн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что безвиз для Украины расширяется, так как было подписано соглашение с еще одной страной. Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.