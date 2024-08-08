Безвиз расширяется: Украина подписала соглашение еще с одной страной, где она находится (карта)

Это был первый с 1992 года визит министра иностранных дел Украины в Маврикий

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Маврикией. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Маниш Гобин заключили соответствующий документ, открывающий новые возможности, 8 августа в маврикийской столице Порт-Луи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Безвизовое соглашение на этом этапе будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве. После завершения войны соглашение будет способствовать увеличению количества украинских туристов в Маврикии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах. Кроме этого, Кулеба и Гобин договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Вайтфилд бизнес-школой.

Отметим, что этот визит министра иностранных дел Украины в Маврикий был первым со времени установления двусторонних отношений в 1992 году.

Где находится Маврикий?

Маврикий – это островная страна в Индийском океане. Она расположена в 2,000 км юго-восточнее побережья Африки, в частности Мадагаскара. Острова страны известны своими видами, живописными пляжами и коралловыми рифами.

Маврикий на карте

Маврикий

Напомним, что во время своего визита в Китай Кулеба разговаривал с китайским коллегой Ван И. По словам которого, КНР выражает твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, он не стремится к временным решениям по вопросам мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кулеба подверг критике НАТО за нежелание приглашать Украину.