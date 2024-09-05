Отреагировали на слова Путина: страна ЄС вызвалась стать площадкой для переговоров Украины и РФ

Австрия приняла к сведению заявления Путина

В Австрии отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина о якобы открытости к переговорам с Украиной. Там говорят, что их страна могла быть стать местом для их проведения.

Об этом сказал австрийский канцлер Карл Нехаммер. По его словам, Австрия приняла к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Он также отметил, что, по его мнению, любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз.

"Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом переговоров в качестве резиденции ОБСЕ", — подчеркнул Нехаммер.

Напомним, что Путин, говоря о переговорах, назвал свое условие — они должны пройти на базе согласованных в Стамбуле параметров.

"РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров", — сказал Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что о так называемых "стамбульских договоренностях" Путин говорил еще с мая. Там он тоже упоминал, что РФ вроде бы готова пойти на переговоры.