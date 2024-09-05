Відреагували на слова Путіна: країна ЄС зголосилася стати майданчиком для переговорів України та РФ

Австрія взяла до відома заяви Путіна

В Австрії відреагували на заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито відкритість до переговорів з Україною. Там кажуть, що їхня країна могла бути місцем для їхнього проведення.

Про це сказав австрійський канцлер Карл Негаммер. За його словами, Австрія взяла до відома заяви президента Росії про його відкритість до мирних переговорів з Україною. Він також зазначив, що, на його думку, будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на рівні очей.

"Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і служити місцем переговорів як резиденція ОБСЄ", — наголосив Нехаммер.

Нагадаємо, що Путін, говорячи про переговори, назвав свою умову — вони мають проходити на основі параметрів, узгоджених у Стамбулі.

"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що про так звані "стамбульські домовленості" Путін говорив ще з травня. Там він також згадував, що РФ начебто готова піти на переговори.