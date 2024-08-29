Поможет усадить Украину за стол переговоров? Известный военный сообщил тревожную новость

Производство дронов ожидает новое испытание

Введенные Китаем ограничения на поставки БПЛА, средства РЭБ и детали для них в Украину будут иметь гораздо больше последствий, чем может показаться. Отечественное производство без доступных комплектующих скоро станет дорогим и уменьшит на фоне этого свои объемы.

Об этом говорит военнослужащий, основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра" Бровди Роберт. По его словам, украинское производство должно уже подготовиться к новому сверхтяжелому испытанию.

"Оно будет несоразмерно с временным недоснабжением боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало", — написал он.

По его словам, на фоне колоссального роста цен на отечественные комплектующие в Украине появится пару десятков новых миллионеров разных "мастей". Но, кроме этого, новое ограничение станет еще одним рычагом давления для "усадки" нашего государства за стол переговоров. И, скорее всего, не на паритетных (равноценных – Ред.) условиях.

Военный с позывным "Мадяр" рассказал, что о новых экспортных ограничениях Китая, которые будут действовать с 1 сентября, стало известно еще месяц назад, но они в медиа достаточно не освещались.

"Потому что "бить в колокола" у нас часто граничит с "зрадо*** бить", а авторитетных экспертов китай-аналитиков в Украине нет", — говорит "Мадяр".

Именно поэтому эта новость мелькнула и забылась, а украинские производители и разработчики дронов в основном работают на китайских деталях. Они с кучи запчастей собирали большое количество дронов. У Украины есть определенный запас деталей, по словам "Мадяра", но он не безграничен. О контрабанде на фоне войны речь вообще не следует заводить.

К тому же все причастные к новым ограничениям уже получили об этом уведомление, в нем есть список того, что нельзя получить из Китая и запрещено перевозить весом до 30 кг.

"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая подлежит еще более строгим проверкам. Подлежащие запрету товары не будут доступны для авиа и морской доставок", — говорилось в оповещении.

К запрещенным товарам отнесли:

Карбоновая рама и луч для квадрокоптера

Квадрокоптер, мотор для него и набор комплектующих, камера, полетный контроллер, шасси

Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера

Цифровая система передачи данных для квадрокоптера

Детектор цифровой радиокоммуникации

Радиосистема

Радиостанция

Рация портативна

Система передачи видеосигнала по радиоканалу

РЭБ-системы и т.д.

"Ситуйовина — г**но. Еб*** им, сколько сил хватит. Такое…", — добавил "Мадяр".

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