Виновна "авантюра": Лавров заявил, что РФ была готова к переговорам с Украиной и назвал причину "срыва"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовность РФ к переговорам якобы не должна ни у кого вызывать сомнений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заговорил о том, что Россия якобы была готова к переговорам с Украиной, однако операция ВСУ в Курской области поставила на этих "усилиях" жирный крест. Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдвинул абсолютно неадекватные условия для мирных переговоров и прекращения войны, в частности полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Что касается заявления Лаврова, то он сделал его на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фаль. Об этом сообщает издание ТАСС.
"Мы всегда помним, что президент Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договоренности были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями. Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", — заявил Лавров.
Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, как у Зеленского ответили на "мирный план" диктатора Путина. Выдвигаемые предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".