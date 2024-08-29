Готовность РФ к переговорам якобы не должна ни у кого вызывать сомнений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заговорил о том, что Россия якобы была готова к переговорам с Украиной, однако операция ВСУ в Курской области поставила на этих "усилиях" жирный крест. Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдвинул абсолютно неадекватные условия для мирных переговоров и прекращения войны, в частности полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Что касается заявления Лаврова, то он сделал его на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фаль. Об этом сообщает издание ТАСС.

"Мы всегда помним, что президент Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договоренности были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями. Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", — заявил Лавров.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, как у Зеленского ответили на "мирный план" диктатора Путина. Выдвигаемые предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".