Ему нужно только одно: в Украине ответили на слова Путина о переговорах

Очередное заявление Путина о готовности к переговорам — лишь "ширма мира", пояснили в ЦПД

Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах. Так, 5 сентября он заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от них. Однако на самом деле главе государства-агрессора нужны совсем не переговоры.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, Путин только создает видимость готовности к переговорам. Единственное, к чему он сейчас действительно стремится – это капитуляция Украины. Именно для этого он манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке. Отметим, в четверг глава Кремля на Восточном экономическом форуме заявил, что "РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров".

"Стамбульскими договоренностями" Россия называет свои требования, которые она, Украина и Турция обсуждали в Стамбуле весной 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В апреле 2024 года СМИ впервые опубликовали несостоявшийся текст мирного договора. Согласно проекту, Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета", то есть отказаться от членства в военных союзах, включая НАТО. Также Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска и вооружения на свою территорию. Также РФ требовала, чтобы Украина законодательно запретила "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что очередное заявление Путина о готовности к переговорам — лишь "ширма мира". Ведь есть разница между миром и капитуляцией.

"Не стоит путать понятие мира и капитуляции, потому что Путину нужна именно капитуляция Украины", – подчеркнул он.

По словам руководителя ЦПД, Украине нужен мир, но справедливый, по нормам международного права. В то же время глава Кремля на это не готов.

"Все разговоры о Стамбуле-2022 не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он лжет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире – это ловушки. Как и 100 лет назад Россия хочет разделить нас изнутри вокруг разных видений, чтобы мы прекратили сопротивление. К сожалению, Путину до сих пор нужна вся Украина. Ничего общего между терминами "мир" и "капитуляция" нет", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев не возражает, если третьи страны будут проявлять инициативу в вопросах мирных процессов. Однако решающую роль в этом сыграет Украина.