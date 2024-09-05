За мусор будут сдавать в ТЦК? На Прикарпатье назревает новый скандал из-за заявления мэра

В сети люди возмущены

В Ивано-Франковской области городской голова пригрозил принудительной мобилизацией людям, которые выбрасывают негабаритные отходы на мусорные площадки. Власти города подключают разные способы для борьбы с этим.

Об этом заявил глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире на "Западном полюсе".

"Мы применим нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мероприятий , чтобы люди поняли о том, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами", — сказал он.

Отмечается, что этому предшествовал объезд города мэром. В ходе которого обнаружили, что в нескольких районах горожане выбрасывают негабаритный мусор в большом количестве у баков, а не отвозят на соответствующие свалки. В частности, проблема зафиксирована в Бельведерске, Тычине, части Карпатского и Берегового.

По словам Марцинкива, решение о борьбе с такими действиями путем мобилизации было принято на заседании городского совета.

"Есть на Максимовича место, где можно сдать. Есть полигон. Извините, но мы должны такие меры принимать", – сказал мэр.

В сети это решение городского головы вызвало шквал эмоций, ведь он якобы приравнивает мобилизацию и службу в ВСУ к наказанию.

Ранее "Телеграф" писал, что полицейская, нагрубившая ветерану в Киеве, понесла наказание.