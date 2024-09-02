Число обращений выросло в разы: как часто украинцы жалуются на представителей ТЦК

У омбудсмена раскрыли статистику

Украинцы все чаще жалуются уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу насчет нарушений их прав работниками ТЦК. За первые восемь месяцев 2024 года он получил более 1,6 тысячи соответствующих обращений граждан.

Об этом говорится в ответе секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды". Там отметили, что за весь 2023 год общее количество таких обращений было почти втрое меньше – 561.

За первое полугодие 2024 года к омбудсмену поступило 1190 соответствующих обращений, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда граждане отправили 198 таких писем.

Также отмечается, что омбудсмен получает и устные обращения во время личных приемов граждан, через "горячую линию", а также на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести. Таким образом, общее количество обращений граждан Украины к уполномоченному Верховной Рады по правам человека составляет 150 и более в неделю.

Напомним, ранее Лубинец сообщил, что в Украине только за первые месяцы 2024 года произошло более 300 случаев скандалов, связанных с незаконными действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) – от незаконного задержания на улице до избиения и принуждение к мобилизации. В этом году их было более тысячи, однако ни в одном из случаев даже самые резонансные скандалы не повлекли за собой реальных наказаний виновных.