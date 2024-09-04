Что грозит мужчине, который отказывается показывать документы сотрудникам ТЦК

На человека могут составить протокол, однако есть нюанс

Согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ, подтверждающий их статус в военном учете. Этот документ содержит информацию об отсрочке или бронировании от мобилизации, военной специальности, а также результатах прохождения военно-врачебной комиссии.

Все мужчины от 25 до 60 лет обязаны предъявлять свой военный билет в любом виде (в бумажном или электронном) по требованию работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Адвокат Владимир Крекотень на своей странице в социальной сети рассказал, что будет, если у мужчины нет документов или не хочет их предъявить.

Он подчеркнул, что хотя военнообязанные должны иметь при себе ВУД, отказ предъявить его не всегда влечет административную ответственность.

Отметим, что для нарушающих правила военного учета предусмотрены штрафы:

17 000 грн – за первое правонарушение;

25 500 грн – за повторное правонарушение.

Однако как пояснил адвокат на основе судебного решения по делу №153/1044/24, военнообязанный не может быть наказан за отказ показать свои документы. Например, мужчина, который не предъявил военно-учетный документ по требованию должностного лица Государственной пограничной службы Украины, был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако он обжаловал постановление начальника ТЦК в суд, а орган правосудия отменил его.

Адвокат отметил, что суд отменил постановление, поскольку ТЦК могли получить информацию о мужчине из реестра "Оберег". Это подтвердило отсутствие оснований для наложения административной ответственности через примечание к статье 210-1 КУоАП, которая дает право освободить от ответственности, если информация о лице находится в соответствующем реестре.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, не обновившим данные летом или проигнорировавшим повестку. За неисполнение долга предусмотрен не только штраф.