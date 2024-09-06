Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий противодействовал НАБУ и САП в деле махинаций на закупке бронежилетов, - решение суда

Экс-руководитель госпредприятия "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий проигнорировал просьбу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры помочь в расследовании махинаций одного из его подчиненных при закупке бронежилетов в первые месяцы войны.

Об этом свидетельствует особое мнение судьи Высшего антикоррупционного суда от 13 августа 2024 года.

"Как следует из материалов апелляционного производства, 26 июня 2024 года прокурор САП обратился к Председателю правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" с предложением подать в срок до 27 июня 2024 года заявление о привлечении в качестве потерпевшего или письменное согласие на признание потерпевшим в уголовном производстве №62022100130000251. На время осуществления апелляционного пересмотра (13 августа — прим.), ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в качестве потерпевшего не привлечено и с гражданским иском указанное общество не обращалось", — говорится в судебном документе.

Владимир Кудрицкий в этом уголовном производстве проходит как свидетель. Основным подозреваемым является его подчиненный — начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Он был задержан в июне 2024 года детективами НАБУ и следователями СБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года "Укрэнерго" приобрело 1225 бронежилетов по цене в более чем 2 раза выше среднего предложения на рынке. Убытки государственным интересам составили 10,3 млн грн.

Суд арестовал подозреваемого топ-менеджера "Укрэнерго". Позже Высший антикоррупционный суд обязал следователей НАБУ проверить причастность самого Кудрицкого к этой сделке.