Школьники Киева подхватили опасную болезнь: подробности инцидента

Часть детей госпитализировали

В Украине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из столичных школ. Часть больных находится в больницах Киева.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

"Сейчас все больные бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие — проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача", — говорится в сообщении.

В школе начато эпидемиологическое расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции.

Заметим, что официально номер школы и количество заболевших не разглашается. Что возмущает пользователей в сети, которые волнуются за своих детей.

Однако некоторые люди предполагают, что речь идет якобы о школе №234, куда на днях будто бы приехало 5 скорых и забрало детей в больницу.

Заметим, что острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний. Они могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Эти заболевания вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Напомним, инфекционист рассказал, почему в Украине произошла вспышка лихорадки Западного Нила, от которой погибли уже три человека. Одной из причин стало жаркое лето.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эколог четко объяснил, насколько опасна для Киева загрязненная вода из России.