Сильная вонь и погибшие под завалами: в Авдеевке началась эпидемия холеры

Местные жители, ожидавшие российских оккупантов, начали менять свое мнение

После оккупации Авдеевки, которую "освободил русский мир", началась эпидемия холеры. Сейчас город закрыт на въезд и выезд. Причиной этого могло стать то, что там под завалами находятся умершие люди, а оккупационные власти не используют никаких методов.

Войска РФ в защитном снаряжении завозят в город продукты, однако, чтобы исправить ситуацию, оккупанты ничего не делают. Об этом рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"В феврале было оккупировано наше общество. Город остался в руинах. Никакого уцелевшего здания не было. И разрушения по самому городу, они были приближены к 100%. Все здания, инфраструктура также, все коммуникации были разрушены", — сообщил Виталий Барабаш.

По данным главы, на момент ухода Сил обороны от Авдеевки в городе оставалось около 700 человек. Сейчас, по приблизительным данным, в Авдеевке остается 400-450 человек.

Чиновник добавил, что первые несколько месяцев после оккупации в городе пытались разбирать завалы и восстанавливать коммунальную инфраструктуру. Впоследствии же все работы были свернуты.

"Из нескольких источников, у нас есть информация, что в городе эпидемия холеры. То есть город закрыт. Людей не выпускают. Представители оккупационных властей завозят продукты в костюмах и противогазах. Выбрасывают ту гуманитарную помощь, условно говоря, и оттуда быстро уезжают", — рассказал. Виталий Барабаш.

Глава Авдеевской МВА отметил, что в городе много диких собак, завалов, а также сильная вонь.

"Люди передают на словах, какая вонь стоит, к сожалению, от погибших. От умерших людей. И никто ничего не разбирает. Пожалуй, именно по этому стала эпидемия холеры. Город сейчас закрыт, и там, можно сказать, эпидемиологическая катастрофа ", — сообщил Виталий Барабаш.

Он говорит, что местные жители, ожидавшие российских оккупантов, начали менять свое мнение, в том числе и из-за принудительной мобилизации в российскую армию.

"Люди, ожидавшие прихода оккупационных войск, оккупационных властей, уже очень много разочаровавшихся из этих людей. Ибо первое, в течение первых двух недель, более 100 человек, это мужчины, из города просто исчезли. Это люди социально необеспеченные. После этого под Очеретиным нескольких из них брали в плен", — рассказал Виталий Барабаш.

Глава городской администрации добавил, людей пускали на штурмы "как пушечное мясо", без обеспечения и подготовки, поскольку они знали местность и должны были просто дойти до украинских позиций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел город до прихода русской орды. А также, как сейчас выглядит оккупированная Авдеевка.